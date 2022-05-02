Kepez Devlet Hastanesi, hastalarını bayramda da yalnız bırakmadı

Kepez Devlet Hastanesi yönetim kadrosu hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek, ikramda bulunup Ramazan Bayramını kutladı. Ziyaret, Hastane Başhekimi Op.Dr.Ramazan Gürkan ve hastane yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Bütün hastaları tedavi gördükleri birimlerde ziyaret ederek, hem geçmiş olsun dileklerini ileten, hem de bayramlarını kutlayan hastane yönetimi bayramı hastanede geçiren hastalara moral oldu. Bu özel günde hastaneden şifa bekleyen hastaların yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla gerçekleşen ziyarette hastaların yanı sıra büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hastane çalışanlarını da ziyaret edildi.