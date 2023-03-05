Kepez depremzedelere iş kapılarını araladı

Kepez Belediyesi’nin Kariyer ve İş Geliştirme Merkezi’ne başvuran 79 depremzededen 63’ü personel arayan şirketlere yönlendirildi.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından iş makineleri, arama kurtarma ekibi, sahra mutfakları ve insani yardım malzemeleri ile bölgeye koşan Kepez Belediyesi, Antalya’da misafir edilen depremzedeleri de yalnız bırakmadı. Kepez Belediyesi’nin hizmet binası içerisinde yer alan Kariyer ve İş Geliştirme Merkezi, Antalya’da misafir edilen depremzede vatandaşlara iş bulma aşamasında da yardımcı oluyor. Kariyer ve İş Geliştirme Merkezi’ne iş bulmak için başvuran 79 depremzededen 63’ü personel arayan şirketlere yönlendirildi. Depremzede vatandaşlara kapılarını aralayan Kepez Kariyer ve İş Geliştirme Merkezi, istihdam sağlamak ve ekonomiye destek olmak amacıyla kuruldu. Merkez, düzenli olarak karşılıklı güven içerisinde iş arayanları meslek ve çalışmak istedikleri alanlara göre işverenlerle görüştürüyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 2019 yerel seçimlerinde vaat ettiği 123 projeden biri olan Kepez Kariyer ve İş Geliştirme Merkezi her yıl binlerce kişiye iş kapılarını aralamaya devam ediyor.