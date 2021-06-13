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Kepez Belediyespor:2- Yeşilova Belediyespor:3

Geçtiğimiz hata start alan Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde ilk haftayı haftayı bay geçen Kepez Belediyespor, sahasında konuk ettiği lider Yeşilova Belediyespor’a 3-2’ lik skorla boyun eğdi.

ANTALYA 13.06.2021, 20:25
Kepez Belediyespor:2- Yeşilova Belediyespor:3

Geçtiğimiz hata start alan Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde ilk haftayı haftayı bay geçen Kepez Belediyespor, sahasında konuk ettiği lider Yeşilova Belediyespor’a 3-2’ lik skorla boyun eğdi.

Kepez Hasan Doğan stadında oynanan maçta soyunma odasına 10. ve 42.dakikada penaltıdan Engin Can Koşar’ın golleriyle 2-1 önde giderken ilk yarıda Yeşilova’nın tek golü 11.dakikada Birindar Güneş’ten geldi. Müsabakanın ikinci yarısında skorun vermiş olduğu rahatlıkla defansa çekilen Kepez, bunun bedelini ağır ödedi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Yeşil Beyazlı ekip, 73.dakikada Buğra Dinler penaltı golüyle önce skoru eşitledi, ardından 87.dakikada Mahmut Bektaş’la galibiyet golünü buldu. . İkinci haftayı da kayıpsız geçen Yeşilova, 6 puanla üçüncü haftaya lider girdi.

Karşılaşmayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şener Yeşilova ilçe kaymakamı İsmail Alsancak protokol trübününde birlikte izledi. Karşılaşma öncesi Yeşilova Belediye başkanı Mümtaz Şener, Kepez Belediye başkanı Hakan Tütüncü’ye Salda gölüne yönelik verdiği desteklerden dolayı tablo takdim etti.
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