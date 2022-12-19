Kepez Belediyespor zirvedeki yerini korudu

Antalya’nın 3’üncü Lig temsilcisi Kepez Belediyespor, Bursa Yıldırım Spor deplasmanından 1-1 berabere kalarak averaj farkıyla zirvedeki yerini korudu. Dakika 28’de ilk gol perdesini açan Mehmet Kaan Türkmen, dakika 70’de penaltı kaçırdı. Her iki yarıda da baskın oynayarak birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Kepez Belediyespor, dakika 78’de Kerem Yaşa’nın beraberlik golüne engel olamadı. Galibiyet parolasıyla çıktıkları maçta berabere kalmış olmanın şokunu çabuk atlatan Kepezliler, ikinci gol arayışlarının karşılığını alamadı. Son düdük çaldığında maç fazlasıyla grup liderliğini koruyarak lig arasına giren Kepezliler, kazanabilecekleri bu karşılaşmada 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.