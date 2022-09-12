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Kepez Belediyespor ilk deplasmandan galibiyetle döndü
Profesyonel ligde çıktığı ilk deplasmandan 3 puan ile dönen Kepez Belediyespor, Antalyalı futbolseverlerin yüzünü güldürdü.
ANTALYA 12.09.2022, 10:43
Profesyonel ligde çıktığı ilk deplasmandan 3 puan ile dönen Kepez Belediyespor, Antalyalı futbolseverlerin yüzünü güldürdü.
Yeni sezonda 3’üncü Lig’de başlayan Kepez Belediyespor, ilk deplasman heyecanı yaşadığı Efeler 09 Spor Futbol Kulübü maçını tek gol ile kazandı. Aydın temsilcisi karşısında ilk 3 puanını alan Kepez Belediyespor, 4 puanı ile grubunda 6’ıncı oldu. Adnan Menderes Stadı’nda oynanan karşılaşmanın tek golünü, 87’inci dakikada Mehmet Kaan attı. İyi bir takım kurduklarını belirten Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, ‘İlk 2 maçta da yenilmedik. Takımımıza güveniyoruz. Hem belediye hem de kulüp olarak futbol takımımızın arkasındayız. Daha 3’üncü Lig yolculuğumuza yeni başladık’ diye konuştu.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Galatasaray
|6
|13
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Fenerbahçe
|5
|10
|6. Başakşehir
|4
|10
|7. Adana Demirspor
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|8. Pendikspor
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Erzurumspor
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Villarreal
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Osasuna
|4
|9
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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