Kepez Belediyespor, grup liderliğini sürdürüyor

Sahasında ağırladığı Denizli Sarayköy Spor’u tek golle yenen Kepez Belediyespor, grup liderliğini sürdürdü.

Lige yükselme hedefindeki Kepez Belediyespor, sahasında ağırladığı Denizli Sarayköy Spor’u 1-0 yenerek grubunun liderliğini sürdürdü. Hasan Doğan Stadı’ndaki karşılaşmayı Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, takımın sponsoru Mustafa Yılmaz ve AK Partili belediye meclis üyeleri izledi.

İlk yarıda başa baş mücadele eden Kepez Belediyespor, ikinci yarıda gol için yüklenmeye başladı. Dakikalar 81’i gösterdiğinde Ahmet Keleş’in getirip verdiği topu, Kemal Bolat plase vuruşuyla gole çevirdi. Bu galibiyet ile grubundaki puanını 13’e çıkaran Kepez Belediyespor, 5 Aralık’ta deplasmanda grup ikincisi Korkuteli Belediye Spor ile maça çıkacak.