Kepez Belediyespor, grup liderliğini sürdürüyor

Sahasında ağırladığı Serinhisarspor’u 2 golle geçen Kepez Belediyespor, puanını 25’e çıkartarak grup liderliğini sürdürdü.

BAL’da ikinci yarı ilk maçını sahasında Serinhisarspor ile yapan Kepez Belediyespor, 2-0 kazanarak grup liderliğini sürdürdü. Hasan Doğan Stadı’ndaki karşılaşmada ilk düdükten itibaren topa sahip olan Kepez Belediyespor, birinci ve ikinci yarıda goller atan Emrah Şenol ile zafere ulaştı. Maç boyunca pozisyona girme ve şut atmada üstün taraf olan Kepezliler, bu galibiyet ile puanını 25’e yükseltti. Karşılaşma boyunca tezahüratlarını eksik etmeyen taraftarının yanına giderek kutlama yapan takım, soyunma odasında da kutlamaya devam etti.