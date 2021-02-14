Kepez Belediyespor, Bal’da gençlerle sahne alacak

Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezona altyapı kategorilerinden U17 ve U19 takımlarının karma yapısı ile geçen seneden kalan 4 futbolcusuyla devam edecek olan kepez Belediyespor, hazırlıklarını Hasan Doğan tesislerinde ara vermeden sürdürüyor.

Pandemi sürecinin Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de zor bir süreçten geçtiğini belirten Kepez Belediyespor sportif direktörü Şakir Fikiz " Tüm insanlık pandemiden kötü etkilendi. Sadece futbol değil, diğer spor dalları da bu dönemde sekteye uğradı. Futbol ile ilgili belirsizlikler devam ediyor. 15 Şubat tarihinde lisanslar çıkacak ama maçların oynanmasına dair kulüplere henüz net bir tarih bildirilmedi. Sabırla pandemi sürecinin geçmesini ve özlenen günlere dönmeyi bekliyoruz." ifadelerinde bulundu.

Şakir Filiz’in teknik sorumluluğunu yaptığı ve 24 kişilik futbolcu kadrosundan oluşan Kepez Belediyespor’da Ramazan Kafes ve Serdar Aksoy yardımcı, Mehmet Ece ise kaleci antrenörlüğünü yürütecekler.