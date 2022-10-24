Kepez Belediyespor adım adım play-off’a

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Kepez Belediyespor, deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü’nden 1 puan alarak play-off yolunda önemli bir adım daha attı.

TFF 2’inci Lige yükselme hedefindeki Kepez Belediyespor, grup birincisi Çankaya Futbol Kulübü’nden deplasmanda 1 puan alarak 2’inciliğe yükseldi. Ankara Osmanlı Stadı’nda oynanan karşılaşma, golsüz beraberlikle sonuçlandı. Maçın kahramanı ise penaltı kurtaran Kepez Belediyespor kalecisi İsmail Cengiz oldu. Bu maç sonunda Çankaya Futbol Kulübü 16 puan ile birinciliğini sürdürürken, bir puan gerisindeki Kepez Belediyespor zirve yarışını bırakmadı. Haftaya sahasında grup sonuncusu Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü ağırlayacak olan Kepezliler, henüz Hasan Doğan Stadı’nda yenilgi yüzü görmedi.