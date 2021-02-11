Kepez Belediyesinin Yabancı Diller Akademisi’nin 3. dönem eğitimleri başlıyor

Kepez Belediyesinin İngilizce eğitimini akademik hale getirdiği Yabancı Diller Akademisi’nin 3. dönem kayıtları başladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, 3. dönem seçim vaatleri arasında yer alan Yabancı Diller Akademisi, 72 saatte İngilizce öğretebilmenin gururu ile kapılarını yeni kursiyerlere açıyor. Akademik eğitim portalı ile kursiyerlerine kısa sürede pratik ve akıcı İngilizce öğreten Yabancı Diller Akademisi’nin 3. dönem eğitimlerine kayıt başvuruları başladı. “Bende 72 saatte İngilizce öğrenmek istiyorum” diyenler için son başvuru tarihi ise 28 Şubat 2021 olarak belirlendi.

Kepez Belediyesi, Yabancı Diller Akademisi’nin, 3. dönem İngilizce eğitim takvimine turizm çalışanlarını da ekledi. Bu dönem turizm ve otelcilik sektörü çalışanlarına da Turizm İngilizcesi Eğitimi verilecek. Kepez Belediyesi’nin turizmin başkenti Antalya’da gençlerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla akademik hale getirdiği Yabancı Diller Akademisi’ndeki İngilizce eğitimi imkanından turizm çalışanları indirimli olarak yararlanabilecek. İngilizce eğitimlerine katılmak isteyen kursiyerler 0 242 325 60 60 nolu telefon hattından detaylı bilgiye ulaşabilecekler. Pratik ve akıcı İngilizce öğrenmek isteyen 18 yaş ve üzeri herkesin katılabileceği akademik eğitimin başlangıç tarihi hakkında da kursiyerler birebir bilgilendirilecek.