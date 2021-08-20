Kepez Belediyesi’nin ilköğretimi destekleme kursları başlıyor

Kepez Belediyesi’nin ilköğretim öğrencilerini desteklemeye yönelik her yıl açtığı ‘İlköğretim Desteleme Kursları’nın kayıtları başladı.

Eğitime önemli katkılarda bulunan Kepez Belediyesi, uzman eğitimciler eşliğinde açtığı destekleme kurslarıyla öğrencilere ekstra eğitim desteği sağlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavına(YKS) girecek öğrenciler için TYT ve AYT hazırlık kursu düzenleyen Kepez Belediyesi, ilköğretim öğrencilerini desteklemeye yönelikte her yıl ‘İlköğretim Destekleme Kursları’ açıyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde açılacak ‘İlköğretim Desteleme Kursları’nın kayıtları başladı. İlköğretim 4-5-6-7-8 sınıf öğrencilerinin katılabileceği kurslar için kayıt başvuruları Kepez’in Orhangazi Kurs Merkezi, Osman Gazi Kurs Merkezi, Amir Ateş Kurs Merkezi, Adnan Menderes Kurs Merkezi ve Barış Kurs Merkezi’ne yapılabilecek. ‘İlköğretim Desteleme Kursları hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 226 10 26 Orhangazi Kurs Merkezi, 361 51 91 Osmangazi Kurs Merkezi, 332 11 12 Amir Ateş Kurs Merkezi, 417 27 07 Adnan Menderes Kurs Merkezi ve 325 69 61 Barış Kurs Merkezi, 339 73 12 Teomanpaşa Kurs Merkezine ait numaralardan gerekli bilgilere ulaşabilecekler.