Kepez Belediyesi’nin 23 Nisan Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu

“Şehir ve Çocuk” temalı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim Yarışmasında dereceye giren yarışmacılar ödüllendirildi.

Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel resim yarışması düzenlendi. İlk, Orta ve Lise olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm öğrencileri kutladı.

Merkezinde çocuk olan, odağında çocuk olan her işten büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Tütüncü, “Her şeyden önce çocuklarımızın gönüllerini, kalplerini güzelliklerle donatabilmek bizim için önemli. Ama bunun yanında çocuklarımızın gözüyle dünyaya bakmayı, hayata bakmayı çok daha önemsiyoruz. Gerçekten bu resim yarışmamız çok önemli bir düşüncenin ürünüdür. Bu resim yarışmasıyla, bu sergiyle çocuklarımızın gözünden dünyaya bakma imkanını bir kez daha elde etmiş oluyoruz” dedi.

"Hizmet binasına sanat galerisi"

Belediye hizmet binasının güzel bir sanat galerisi, güzel sanatlar müzesi haline dönüştürüleceğini belirten Tütüncü, “Binamızın bütün koridorları en alttan en üst kata kadar bütün koridorları, bütün alanları sanat eserleri ile dolu olsun, belediyeye gelenler aynı zamanda bir sanat galerisinin, bir müzenin arasında geziyor olsunlar istedik. Çok ünlü sanatçılarımıza da çalışmalar yaptırıyoruz. Bu güzel şehrin hanımefendilerine, belediyemizdeki kursiyerlerimize ve tabii ki 23 Nisan vesilesiyle de çocuklarımıza böyle bir kapı araladık. Çocuklarımızda çalışma yapsınlar, onların eserlerini de sanat galerimizde sergileyelim, onların da eserlerinin yansımaları olsun istedik” diye konuştu.

"100 eser sergilenecek"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yarışmaya 283 eserin katıldığını, 100 ayrı eserin jüri üyeleri tarafından sergilenmeye değer bulunduğunu ve 16 eserinde dereceye girdiğini söyledi. Eserlerin 15 Aralık itibariyle belediye hizmet binasında sergileneceğini dile getiren Başkan Tütüncü, Antalya’nın çocuklarının yıllar sonra belediye binasına geldiklerinde çocukluklarında yaptıkları eserleri göreceklerini sözlerine ekledi.