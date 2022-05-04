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Kepez Belediyesinden kadın kooperatiflerine büyük destek

Kadın emeğinin olduğu girişimleri destekleyen Kepez Belediyesi, “Kooperatifçilikte Kepez Modeli” ile bugün girişimcilik yapmak isteyen tüm kadınlara ve kadın kooperatiflerine destek oluyor.

ANTALYA 04.05.2022, 10:50
Kepez Belediyesinden kadın kooperatiflerine büyük destek

Kadın emeğinin olduğu girişimleri destekleyen Kepez Belediyesi, “Kooperatifçilikte Kepez Modeli” ile bugün girişimcilik yapmak isteyen tüm kadınlara ve kadın kooperatiflerine destek oluyor.

Kepez Belediyesi, 2020 yılında faaliyete geçirilen “Kooperatifçilikte Kepez Modeli” ile kadın kooperatiflerinin kuruluşundan üretimine, pazarlamadan satışa kadar her türlü aşamada kadın kooperatiflerinin yanında yer alıyor. “Kooperatifler kadınlarımızın güvencesidir” sloganıyla çıktığı destek yolculuğunu her gün büyüterek sürdürüyor. Bu güvenceyi 5 maddelik kadın kooperatiflerine sunulan desteklerle daha da güçlendiriyor. Girişim eğitim programları, kooperatif kuruluşlarına destek, üretim süreçlerine destek, pazarlama süreçlerine destek, alım garantisi verme gibi üretmek isteyen, ekonomik ve sosyal hayata iş gücü ile katılmak isteyen kadınların hayallerine işte bu 5 maddelik destek paketiyle daha da yaklaşmalarına yardımcı oluyor. Bu hayallerini kooperatifçilik çatısı altında büyütmek isteyen tüm kadınları destekleyen Kepez Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sunduğu sosyal yardımları ve özel günlerin hediyelerini kadın kooperatiflerinden temin ediyor. Girişimci kadınların kooperatif kurmalarına destek olurken bir yandan da üreten kadınlara ürettiklerini satma imkanı da sunuyor.

Kadın Kooperatiflerimiz çok daha güçlü

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kadın kooperatiflerinin emeğin ekonomik değer kazanmasını sağlayan, emeğin ekonomiye katkıya dönüşmesini hedefleyen, çok özel girişimler ve girişimci ruha sahip kişilerin bir araya geldiği güç birliği olduğunu söyledi.

Kooperatifçiliğin aslında küçük imkanlara sahip kimselerin bir araya gelerek ekonomik bir güç haline gelebilme modeli olduğunu belirten Tütüncü, ülkemizde son yıllarda kooperatifçiliğin öneminin her geçen gün daha da iyi anlaşıldığını dile getirdi. Kooperatifçilik modelinin gelişmesi ve yaygınlaşması için devletin son yıllarda çok nitelikli özel düzenlemeler yaptığını bildiren Tütüncü, “Girişimcilere bu yolla ciddi imkanlar sunuyoruz. Yasal düzenlemelerle kooperatiflere yeni imkanlar sunan devletimize, hükümetimize cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Kooperatifler, tüm kamu kurumlarımızın ve yerel yönetimlerin en önemli sosyal sorumluluklarından birisi haline geldi. Her ferdi ile çalışan, üreten, ekonomiye katkı sağlamaya gayret eden bir Türkiye idealine kavuşmayı hedefleyen her sorumluluk sahibi idareci için sevindirici bir durumdur. Kepez Belediyesi olarak, kooperatifçiliği ve kooperatiflere, en önemlisi de kadın kooperatiflerine desteği çok önemsiyoruz. Kooperatif kurmak isteyen kadınlarımızın, yanındayız ve imkanlarımızı onlarla paylaşıyoruz, güçlerimizi birleştiriyoruz. Kadınlarımızla ortak başarı hikayeleri yazıyoruz. Bir toplumda kadın güçlüyse ailede güçlü oluyor, kadın güçlü ise toplumu oluşturan diğer bireyler de güçlü oluyor. Kadın Kooperatiflerimiz, Kepez Belediyesi’nin destekleriyle artık çok daha güçlüdür ” dedi.

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