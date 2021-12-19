Kepez Belediyesi’nde üniversite hazırlık kursları

Kepez Belediyesi tarafından Yasin Naci Ağaroğlu’nun adının verildiği eğitim merkezinde öğrenciler, üniversite sınav sürecine hazırlanıyor.

Kepez Belediyesi, uzman öğretmen kadrosuyla Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezi’nin kapılarını gençlere açıyor. Antalya’da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu’nun adının verildiği eğitim merkezi, şehrin farklı noktalarından gelen gençlerin gelecek hedefine yön çiziyor. Öğrencilere haftalık deneme sınavları, bireysel rehberlik ve bilgi takibi, birebir soru çözümleri gibi pek çok fırsat sunan Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezi, 11.sınıf, 12. Sınıf ve mezun öğrenci gruplarına haftanın 6 günü üniversite sınavına (YKS) hazırlık kapsamında ders veriyor.

"Uzman eğitimci kadrosu"

Uzman öğretmen kadrosuyla, her seviye grubuna uygun haftanın üç günü toplamda 13 saat ders verilen eğitim merkezinde, mezun ve 12. sınıf toplam 400 öğrenci, 11.sınıf 125 öğrenci geleceğe hazırlanıyor. Her ay sonunda düzenlenen deneme sonuçlarına göre, uzman öğretmen kadrosu tarafından bireysel çalışma programları hazırlanıyor. Tüm öğrencilere ders materyali olarak yaprak testler ve ünite değerlendirme testleri ücretsiz dağıtılıyor. Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezi’nde, öğrenciler Matematik, Türkçe, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ve Coğrafya olmak üzere 7 branşta eğitim görüyor.