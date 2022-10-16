Kepez Belediyesi ve UCİM ortak projede buluştu

Kepez Belediyesi Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri’ndeki öğrencilere yönelik temel hedefin çocuğun güvenliği ve çocuğun özgür iradesine saygı duyulması konulu bir etkinlik düzenlendi.

Kepez Belediyesi ve UCİM işbirliğiyle, anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Kepez Belediyesi’nin Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri’ndeki öğrencilere yönelik temel hedefin çocuğun güvenliği ve çocuğun özgür iradesine saygı duyulması konulu bir etkinlik düzenlendi. Dokumapark’ın farklı alanlarında gerçekleşen etkinlikte çocuklar hem eğlendiler, hem de eğlenirken öğrendiler. Kreş öğrencileri ilk önce Dokumapark’taki Bilim Merkezi’nin konferans salonunda düzenlenen animasyonlu sunuma katıldı. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan’ın sunumuyla, çocuklar daha güvenli bir hayata karşı bilgilendirildiler. Sunumun ardından çocuklar, Bilim Merkezi Atölyesinde ‘Güvenlik Ağım’ konulu resim çalışmasına ve ardından da Orman Kütüphanesi’ndeki spor etkinliğine katıldılar.