Kepez Belediyesi Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’i unutmadı

Antalya Kepez Belediyesi, tarihte ilk kez bir uçak gemisini topçu ateşiyle batıran Yüzbaşı Topçu Mustafa Ertuğrul Aker’in resmettiği tarihi anı Dokumapark’taki “Bir Zamanlar Antalya Müzesi”nde sergiliyor.

Dünya Savaşı ve Kurtuluş savaşlarında dünyadaki ilk uçak gemilerinden olan Ben My Chree’yi, Meis Adası açıklarında batıran Mustafa Ertuğrul Aker, daha sonra düşman işgaline karşı Kemer açıklarında Paris II gemisini ve 8 Mart 1918 tarihinde ise Alexandra gemisini bir kayığa yerleştirilen dinamitlerin patlatılmasıyla batırmıştır. Ömrünün sonuna kadar Antalya’da yaşayan ve aynı zamanda iyi bir ressam olan Mustafa Ertuğrul Aker, gerek muharebeleri gerekse Antalya’nın doğal güzelliklerini çizimlerine yansıtmaktaydı. Harp Okulu’nu topçu subayı olarak bitiren Aker’in, emekli olduktan sonra görev aldığı zamanlarda Kemer açıklarında vurduğu Paris II gemisinin batış anını resmettiği tablosu Dokumapark’taki Bir Zamanlar Antalya Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.