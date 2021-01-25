Kepez Belediyesi tarımı canlandırdı

Kepez Belediyesi’nin tarıma farkındalık oluşturmak ve atıl arazileri üretime kazandırmak amacıyla 540 dönüm tarlaya ektiği buğdaylar büyüyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, farkındalık oluşturmak amacıyla atıl haldeki 540 dönüm araziye buğday ektiklerini anımsatarak, “Bu farkındalık şimdiden oluştu. Biz 540 dönüm araziyi ekince, hemşehrilerimiz de önceki yıllarda değerlendirmedikleri arazilerini ekmeye başladılar” dedi.

Kepez Belediyesinin, tarıma farkındalık oluşturmak ve atıl arazileri üretime kazandırmak amacıyla 540 dönüm tarlaya ektiği buğdaylar büyüyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, buğday ekilen alanlardan biri olan ve Kirişçiler Mahallesi’nde 200 dönüm arazi üzerinde oluşturulan Antalya Orman Çiftliği’ni gezdi.

“Yeşeren tarlalar bereketin müjdesi “

Başkan Hakan Tütüncü, çiftliğin yapımı devam eden ve yöredeki taşlardan yapılan sınır duvarını ve çiftliğin tarlasında yeşeren buğdayları inceledi. Kepez’de yeşeren tarlaları, bereketi müjdelediğini belirten Başkan Tütüncü,“Ne mutlu bize ki, geçtiğimiz yıl 540 dönüm araziye buğday ektik ve geldiğimiz noktada o tarlalar yeşerdi. Yeşeren tarlalar, bizlere bereketin müjdecisi oldu” diye konuştu.

“Farkındalık projesi amacına ulaştı”

Tütüncü, Kepez’in tarlarının bereketini, ilçe halkıyla paylaşacaklarının altını çizerek, “Kepez’i, sosyal belediyecilik uygulamalarında farklı bir seviyeye taşırken; aynı zamanda 540 dönüm araziyi ekerek tarıma özel bir farkındalık kazandırdık. Bu farkındalık şimdiden izlerini göstermeye başladı. Biz 540 dönüm araziye ekince daha evvelki yıllarda ekim yapılmayan arazileri de hemşehrilerimiz kendileri ekmeye başladılar.Dolayısıyla ekerek, üreterek bir değer oluşturma peşinde koştuğumuz sürece kazanan şehrimiz olacak. Bugün bu yeşeren tarlalara bakınca bunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Kepez’de ekim süreci durmayacak”

Kepez için 2020’nin çok bereketli ve güzel bir yıl olduğunu aktaran Başkan Tütüncü, “2020 önemli eserlere imza attığımız bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe doğru ilerleyerek, Antalya Orman Çiftliği’ni kurduk. Antalya Orman Çiftliğimiz, tarıma önem veren yanımızı ortaya çıkarmış oldu. İnşallah çok daha güzel projeleri bu orman çiftliğinde gerçekleştireceğiz. Buğdaylar hasat edildikten sonra yaz aylarına dönük başka bir ekim süreci başlatacağız. Sonra yine önümüzdeki seneye dönük bir ekim programı bu tarlaları hiç boş bırakmayacağız. Bu topraklar, bereketi ekip biçtiğimiz araziler olacak” ifadelerini kullandı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün katılımıyla geçtiğimiz Aralık ayında, 540 dönümlük araziye, 11 ton ekmeklik buğday tohumu ekilmişti. 540 dönüm araziden 220 ton buğday hasadı hedefleniyor.