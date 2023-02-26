Kepez Belediyesi deprem bölgesine yardıma devam ediyor

Kepez Belediyesi, 152 personel, 37 araç, 30 bin kişiye yemek imkanı sunan 8 sahra mutfağı ile afet bölgesinde depremzede vatandaşlara hizmet veriyor. Gıda, giyim, hijyen malzemesi, ısıtıcı, ekmek ve su gibi temel besin gıdalarının yer aldığı tır, kamyon ve kamyonetten oluşan 204 yük aracı ile bölgeye insani yardım malzemesi gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde meydana gelen can ve mal kayıplarına neden olan depremin yaraları el birliğiyle sarılmaya çalışılıyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından Kepez Belediyesi, tüm imkanlarıyla seferber oldu. İlk etapta, bölgeye Arama Kurtarma ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Afet bölgesinde 37 araç, 152 personel ile hizmet vermekte olan Kepez Belediyesi, depremzedeler içinde Osmaniye’de 3, İskenderun’da 2, Elbistan’da 2 ve Antalya’da 1 olmak üzere toplam 8 sahra mutfağı kurdu. Günlük 30 bin kişiye sıcak yemek ikramı yapan sahra mutfakları 24 saat boyunca hizmet veriyor. Gıda, giyim, hijyen malzemesi, ısıtıcı, ekmek ve su gibi temel besin gıdalarının yer aldığı tır, kamyon ve kamyonetten oluşan 204 yük aracını deprem bölgesine ulaştıran Kepez Belediyesi, Antalya’da misafir edilen depremzedelere de desteklerini sürdürüyor. Antalya’daki 22 bin 420 afetzede vatandaşa bugüne kadar kıyafet, kişisel bakım ürünleri, çocuk ürünleri(Bebek bezi vs.)yorgan, battaniye, hijyen malzemesi, gıda kolisi, ısıtıcı, ayakkabı gibi temel ihtiyaç malzemesi desteği sağlandı. Kepez Belediyesi’nin Sağlık Merkezi bünyesinde çalışan 10 Uzman Hekim ve 75 sağlık personeli de Antalya’daki tesislere yerleşen depremzedelere sağlık hizmeti veriyor. Çocuklara uzmanlar eşliğinde psikolojik destek programları sunan Kepez Belediyesi, Antalya’da misafir edilen depremzede çocuklara da “Gezici Çocuk Atölyesi” etkinlikleri düzenliyor. Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde de depremzede çocuklar için “Oyuncak Toplama Kampanyası” başlatıldı.