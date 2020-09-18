Kepez Belediyesi cami bakımlarını sürdürdü

İlçesindeki tüm camilere, temizlik ile bakım ve onarım hizmeti sunan Kepez Belediyesi, Dokuma bölgesindeki Barınaklar Camii’nin bahçesinde 700 metrekare parke taşı çalışması gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini sorunsuz bir ortamda yapabilmesi için ilçe sınırları içerisindeki 167’ye yakın caminin hizmet taleplerini karşılıyor. Kepez Belediyesi, kurduğu cami temizlik ekibiyle de, ilçe genelindeki tüm camilerin iç mekan ve çevre temizliği ile genel bakımını 12 yıldır periyodik olarak gerçekleştiriyor. Örnek sosyal projesini bir adım ileri taşıyan Kepez Belediyesi, mobil halı yıkama makinesiyle camilerin çıkarılması zor olan halılarını yerinde temizliyor.

Barınaklar Cami’ne bahçe düzenlemesi

Belediye hayırsever eliyle hizmet ömrünü tamamlayan camilerin yıkılarak yeniden yapılmasına öncülük eden Kepez Belediyesi, olanaklar dahilinde de ilçedeki tüm camilerin fizik bakım ve onarımı da gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Özgürlük Mahallesi’ndeki Barınaklar Cami’nin bahçe düzenlemesi de yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, caminin, cenaze namazının da kılındığı bahçesinde 700 metrekare parke taşı çalışması gerçekleştirdi. Bahçeye oturma mobilyaları da yerleştirilecek.

Geçtiğimiz günlerde parke taşı çalışmasını yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açıklamasında ilçe sınırları içerisindeki tüm ibadethanelerin, olanak dahilinde, bakım ve onarım taleplerini karşılamaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Camilere mobil halı yıkama makinesi

Türk -İslam medeniyetinde hayatın merkezine konulan camilerin etrafında yaşamın şekillendiğini belirten Başkan Tütüncü, “Bu hassasiyetle ilçedeki camilerin fiziki alandaki sıkıntılarının çözümüne destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Özellikle namaz vakitlerinden önce büyüklerimizin dinlendiği, sohbet ettiği camilerimizin bahçelerinin güzelleştirilmesine önem veriyoruz. Camilerimizin periyodik olarak temizliğini de yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz bir oramda yapabilmeleri amacıyla cami temizliği hizmetimizi başlattık. Bu amaçla kurduğumuz cami temizlik ekibimiz, 12 yıldır ilçemizdeki tüm camilerimizin iç mekan ve çevre temizliğini yapıyor. Allah’ın rızasını, vatandaşın duasını almaya dönük olan cami temizliği hizmetimizi, teknolojinin imkanlarıyla güçlendirdik. Mobil halı yıkama makinesi ile camilerin yerinden kaldırılması zor olan halılarını yerinde yıkıyoruz. İmkanlar dahilinde ibadethanelerimize, okullarımıza ve vatandaşlarımızın kamu hizmeti aldığı alanlara hizmet desteğimiz devam edecek.”diye konuştu.