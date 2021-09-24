Kepez Belediye Spor Kulübü antrenörleri 35 bin kitap topladı

Kepez Belediyesi’nin kuracağı kütüphaneler için 35 bin kitap toplayan belediye spor kulübü antrenörlerine Başkan Hakan Tütüncü, desteklerinden dolayı teşekkür şilti verdi.

Kepez Belediyesi’nin kurduğu ve kuracağı kütüphaneler için yapılan kitap toplama çalışmasında, 35 bin bağış alarak en fazla yararlılık gösteren Kepez Belediyesi Spor Kulübü antrenörleri oldu. Öğrencilerinin sporda olduğu kadar akademik başarısını da gözeten antrenörler, belediyenin çeşitli noktalarda kurduğu kütüphaneler için çalışma başlattı. Toplam 10 branşı olan kulübün sporcuları da, kullanmadıkları kitapları getirerek katkıda bulundu.

“Yeni hedefleri 50 bin kitap”

İçinde 5 bin kitaplı kütüphanesi ve 13 dersliği olan Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Kütüphane ve Eğitim Tesisi açılışının ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, antrenörlere teşekkür şilti verdi. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, ilk başta 15 bin, sonrasında 35 bin kitap toplama hedefini şimdi de 50 bine çıkardıklarını ilan etti. Antrenörlerinden destek isteyen Çatal, bu çalışmayı çok önemsediklerini vurguladı.