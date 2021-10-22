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Kepez Belediye Sağlık Merkezi’nde online randevu dönemi

Kepez Belediyesi’nin Belediye Sağlık Merkezi’nde, online randevu dönemi başladı.

ANTALYA 22.10.2021, 11:48
Kepez Belediye Sağlık Merkezi’nde online randevu dönemi

Kepez Belediyesi’nin Belediye Sağlık Merkezi’nde, online randevu dönemi başladı.

Sağlık Bakanlığı’nca Tıp Merkezi statüsüne alınan Kepez Belediyesi’nin Sağlık Merkezi, hizmet çeşitliliğini her geçen gün daha da artırıyor. Yeni poliklinik hizmetleriyle daha da büyüyen sağlık merkezinde, online randevu dönemi de başladı. Belediye Sağlık Merkezi’ndeki poliklinik hizmetlerinden yararlanmak isteyen hastalar randevu almak için merkezin telefon numarasını arayabilir veya online randevu için kepez belediyesi internet sitesi adresini ziyaret edebilirler.

“Online randevu nasıl alınır?”

Belediye Sağlık Merkezi’nin hizmetlerinden yararlanmak isteyen hastaların online randevular için öncelikle kepez belediyesi internet adresine girmesi gerekiyor. Belediyenin web sitesi açılır açılmaz, sağ alt köşede “Belediye Sağlık Merkezi online randevu” yazısı tıklanmalı ve çıkan sayfadaki istenen bilgiler doldurulmalı. Randevu sorgulama ve iptal işlemleri de yine aynı sayfa üzerinden gerçekleştirilmektedir.

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