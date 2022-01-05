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Kepez Belediye Başkanı Tütüncü: "Kepez’in altın yılı 2021 oldu"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “2021 yılı Kepez’in altın yıllarından biriydi. 13 yıllık belediyeciliğimizin en parlak yılı olan 2021’de, 23 büyük projemizi hayata geçirdik” dedi.

ANTALYA 05.01.2022, 13:27
Kepez Belediye Başkanı Tütüncü: "Kepez’in altın yılı 2021 oldu"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “2021 yılı Kepez’in altın yıllarından biriydi. 13 yıllık belediyeciliğimizin en parlak yılı olan 2021’de, 23 büyük projemizi hayata geçirdik” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Teşkilatını ziyaret etti. AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, ilçe, kadın ve gençlik kolları yönetimiyle bir araya gelen Başkan Tütüncü, 23 büyük projenin hayata geçirildiği 2021 yılındaki hizmet çalışmalarını değerlendirdi. Teşkilat buluşmasının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bahattin Bayraktar, pandemi sürecinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bir çivi dahi çakmazken, Kepez’de çok güzel işlere imza atıldığını söyledi. Özellikle kütüphaneler noktasında Kepez’in bir ekol olduğunu, Cemil Meriç Kütüphanesi ve ilçede açılan diğer kütüphanelerinde gençler için bir çekim noktası haline geldiğini vurguladı.

"Birlikte başardık"

Tütüncü’de, yeni yılın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, teşkilatıyla bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tütüncü, “Çünkü burası bizim evimiz. Partimiz ne kadar güçlü olursa hepimiz o kadar güçlü oluruz. Biz buna inanıyoruz. Ve bu inançtan hareketle birlikte beraberce başarılara başarı eklemeye, iyiliklere güzelliklere yenilerini eklemeye devam ediyoruz, azmediyoruz “ dedi. AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı ile belediye başkanlığının ilk günlerinden bu yana birlik ve beraberlik içinde güzel bir çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

Kepez’in 13 yıllık değişim ve dönüşümünü anlatan Başkan Tütüncü, “2021 yılı Kepez’in altın yıllarından biriydi. 13 yıllık belediyeciliğimizin en parlak yılıydı. 2021’de 23 büyük projemizi hayata geçirdik. Bunun yanında yıllardır peşinde koştuğumuz Antalya Şehir Hastanesinin temeli Kepez’de atıldı. Bu büyük bir mutluluktu” diye konuştu.

"Paylaşımcı olduk"

DokumaPark’ta nice projeleri hayata geçirdiklerini de belirten Tütüncü, “Botanik Park’tan Kent Müzesine, Bilim Merkezinden Kütüphanelere Sahaf Çarşısı’na kadar daha neler neler. Orman Çiftliğimiz ilk hasadını verdi. 540 dönümden bereket devşirdik. Elde ettiğimiz bütün ürünleri hemşehrilerimizle paylaştık. Ürünlerin bir kısmı Kepez Ekmek’te halkımız için ekmeğe dönerken, ağırlıklı bir kısmı yangın afetinde zarar uğrayan Döşemealtı’ndaki hemşehrilerimizin tohum ihtiyacını karşıladığımız bir güzelliğe dönüştü “dedi.

Sağlık ve eğitim hizmeti"

Sağlık alanında da çok önemli hizmetler yapıldığına dikkat çeken Tütüncü, “2021’de Gezici Kadın Sağlığı Merkezi’miz hizmete girdi. Mahalle mahalle, ilçe ilçe, sadece Kepez’e değil Antalya’nın her tarafına giderek on binlerce hanımefendiyi sağlık hizmetiyle buluşturdu. 211 servisimizde geçen yıl hayata geçti. Belediye Sağlık Merkezimizde 2020 yılının sonunda 15 olan ünite sayımız, 23’e çıktı. Belediye Sağlık Merkezimiz, 23 ayrı branşta günde 2 bin 500 hemşehrimize hizmet veriyor” diye konuştu.

Eğitim alanında da çok büyük çalışmalar gerçekleştirdiklerine değinen Başkan Tütüncü, “Yasin Naci Ağaroğlu Kütüphane ve Eğitim Merkezi, mükemmel bir hazırlık kursu olarak hizmete girdi. Marka olan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündü Bakımevlerinin 2. şubesini de bu yıl açtık. Köylere Aile Sağlığı Merkezleri’ni götürdük. Gaziler ve Duacı’ya da Aile Sağlığı Merkezi kazandırdık. 6 köye kapalı pazar yaptık, balık pazarımız tamamlandı. Orada 60 esnafımız iş, aş, ekmek sahibi olacak, bölgeye de müthiş bir cazibe kazandıracak. Bu projeyi de 2021’de tamamladık “ifadelerine yer verdi.

"Yeni yollar"

Başkan Hakan Tütüncü, 2021 yılında 100 kilometreye yakın yeni yollar açtıklarını, yüzlerce kilometre asfalt yaptıklarını, 4 mahalleyi de doğal gazla buluşturduklarını sözlerine ekledi.

“Masa Dağını Çankaya’ya bağladık, Masa Dağını Duacı’ya bağladık. Masa Dağını Fevzi Çakmak’a, Varsak’a bağladık” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “İlçemize 5 yeni araç köprüsü ekledik. Bu yeni köprüler yeni güzergahlar açılmasına, ulaşıma alternatif yolların meydana gelmesine vesile oldu. Şehir Hastanesi etrafındaki bağlantı yollarını açtık ve çalışmalarımız halan devam ediyor. Şehircilik anlamında yaptığımız en önemli çalışma 5 mahallenin imar revizyonunu tamamlamak oldu. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü 5 mahallede tapu töreni gerçekleştiriyoruz. Bir evin içinde 4 kişi anlaşamazken, biz 8 mahallede on binlerce kişiyi anlaştırdık. Bunu nasıl yaptık? Sizlerden aldığımız güçle, teşkilatımızın bize verdiği güçle, omuz omuza biz bu işleri başardık. Şimdi kalkınan, gelişen, zenginleşen o mahallelerin insanları olacak. Yıllardır hep söyledim. Bu ülkede zahmete katlananlarda biraz rahmete ortak olsunlar dedim. Ve biz bunun için çalıştık. 5 mahallemiz artık bayram edecek. Bu mahallelerimize Göçerler, Fatih ve Çamlıbel de eklendi. Bu mahallelerin imar ve mülkiyetle ilgili sorunlarını çözdük. İnşallah 2022’de tapu vermek onlara da nasip olacak"şeklinde konuştu.

"Gecekondu kalkacak"

2022-2023’te yıllardır birlikte anılan o gecekondu olgusunun ortadan kalktığı bir dönem olacağının altını çizen Tütüncü, " 2009’dan buyana 90 binden fazla gecekondu kaldırdık, 50 binden fazla tapulama işlemi yaptık. Türkiye’de bununla ilgili ikinci bir belediye gösteremezsiniz. Bir başka belediye gösterin ki; 90 bin gecekonduyu kavgasız gürültüsüz kaldırmış, bir başka belediye gösterin ki, 50 binden fazla tapuyu hemşerilerine vermiş. Biz o kadar büyük başarı hikayeleri yazıyoruz ki, yıllardır zahmete katlananlar şimdi rahmete ortak olacaklar” ifadelerini kullandı.

Şehir hastanesi"

Antalya Şehir Hastanesi’nin 1100 yatakla hizmete gireceğini 1500 yatak kapasiteli olduğunu belirten Tütüncü, “Kepez Devlet Hastanesi’ne günde 35 bin kişi giriş çıkış yapıyor. Bu hastane Yeşilırmak Caddesinin doğusuna hayat getirdi. Şimdi onun 5-6 katı büyüklüğündeki Şehir Hastanesi bütün Kepez’e fayda getirecek. Hastaneden kaynaklı o bölgede 20-30 bin konuta ihtiyaç var. Biz bu hastanenin hayalini 10 yıl kurduk “ dedi.

"Pil fabrikası"

Çölyak hastaları, ya da sağlıklı beslenmeyle ilgili ilk üretim tesisini Antalya’da, Akdeniz’de biz kurduk” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Kepez’in altın yılları diyeceğimiz çok önemli işler yaptık. Pil Fabrikası ile ilgili önemli bir adım attık. Dokumaya entegre edeceğiz ve üzerindeki bütün binaları 2021’de tescillendi, asla yıkılamayacak. 2022’de oradaki projenin başladığı yıl olacak. Oradaki 130 dönüm araziyi ranta kurban edilmekten kurtarmış oluyoruz” diye konuştu.

"Manavgat’tayız"

Manavgat’taki yangın felaketini de hatırlatan Başkan Tütüncü, “Fen İşlerinden Park Bahçelere, sağlıktan veterinerlik birimlerine kadar Kepez olarak bütün haklarımızla Manavgat’daydık. Halende oradayız” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasını ilçe teşkilatı yönetimine “Biz dik duracağız, doğru olacağız, düz gideceğiz, çok çalışacağız, bileğimizin hakkıyla da 2023’ü de, 2024’ü de geçeceğiz. Ve Recep Tayyip Erdoğan’a da bunu armağan edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

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