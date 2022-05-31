Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, Beğiş Yaylası’nda pilav şenliğine katıldı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Beğişliler ve Datköy Kültür ve Dayanışma Derneğinin birlikte 21. Geleneksel Piknik ve Pilav Şenliğine katıldı.

Bu yıl 21’incisi düzenlenen Beğiş Piknik ve Pilav şenliği Korkuteli, Beğiş Yaylası’nda gerçekleştirildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Korkuteli AK Parti ilçe Başkanı Kemal Sancaktar, AK Parti Korkuteli İlçe Kadın Kolları Başkanı Havva Nur Çivitçi, Beğişliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hayri Yıldırım ve şenlik alanındaki vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberindeki heyetle şenlik alanını gezerek, Korkutelileri selamlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Beğişli ve Datköy hemşerilerimizle, Korkuteli’mizin güzel insanlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kalplerimizi gönüllerimizi birleştirdiğimiz güzel bir vakti paylaştık. Şenliğimiz hayırlı olsun. İnşallah seneye de bu vakitlerde, sağlıkla afiyetle geleneksel şenlikte buluşmak umuduyla... Hepinize sağlıklı, mutlu günler ve güzel yarınlar diliyorum.” diye konuştu.

Şenlik bünyesinde; halat çekme, sandalye kapma ve tahta kaşıkla yumurta taşıma, değnekle yürüme yarışı, çuval yarışı gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi. Şenlik ağalığına çıkan Bekir Sancaktar, 100 Bin TL ile 22’inci Beğiş Yaylası Şenlik ağası seçildi.