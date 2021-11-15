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Kepez Balık Pazarı’na Akdeniz dokunuşu

Kepez Belediyesi, yılbaşında hizmete açmayı planladığı Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar’ı, Akdeniz’in simgeleriyle güzelleştiriyor. Dış duvarları beyaz ve mavi renklerde boyanan çarşının bahçesine yaklaşık 600 yaşında olan iki adet zeytin ağacı dikildi.

ANTALYA 15.11.2021, 11:06
Kepez Balık Pazarı’na Akdeniz dokunuşu

Kepez Belediyesi, yılbaşında hizmete açmayı planladığı Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar’ı, Akdeniz’in simgeleriyle güzelleştiriyor. Dış duvarları beyaz ve mavi renklerde boyanan çarşının bahçesine yaklaşık 600 yaşında olan iki adet zeytin ağacı dikildi.

Kepez Belediyesinin Balık Pazarı ve Organik Pazar projesinin inşasında sona gelindi. Balıksırtı mimarisiyle dikkat çeken çarşının, ince imalat ve dekoratif işleri bitme aşamasına gelirken, tesisin peyzaj düzenlemesi ise hızla tamamlanıyor.Balık tüketimini ve sağlıklı beslenmeyi artırmayı hedefleyen bir yatırım olan çarşının, yılbaşında hizmete açılması planlanıyor.

Çarşıya asırlık zeytin ağacı

Şehrin merkezi noktasındaki Fabrikalar Mahallesi’nde 12 bin 500 metrekarelik belediye hizmet alanına inşa edilen pazara, Başkan Hakan Tütüncü’nün isteği ile ‘Akdeniz’ dokunuşu yapıldı. Çarşının dış duvarları beyaz, pencere kenarları ise mavi renkle boyandı.

Çarşının iç avlusuna ise Ege bölgesinden köklerine zarar verilmeden getirilen ve yaklaşık 600 yaşında olan iki adet zeytin ağacı dikildi.

Pazarın otoparkı ile dış mekânlarında portakal, limon gibi ağaçların dikimi yapılacak.

Başkan Tütüncü, Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazarı, renkleriyle, zeytin ve narenciye ağaçlarıyla beraber Akdeniz’le bütünleşen bir mimari eser haline getirdiklerini söyledi.

Bu pazarda sağlıklı beslenme var

Mimarisi, balıksırtı şeklinde olan pazarın iç duvar dekorasyonunda çini sanatı kullanılacak. 5 bin 467 m2 inşaat alanına sahip balıkçı çarşısında çeşitli büyüklükte balıkçı restoranları ve balık satış tezgâhları hizmet verecek. İskeleti, beton zemin çelik konstrüksiyonlu asma- germe membran şeklinde olan organik pazar da çeşitli büyüklükte 18 adet dükkan ile 18 adet satış tezgâhı bulunuyor.

En küçük cami, bu çarşıda

Bölgesine ciddi bir değer kazandıracak olan çarşıda, Antalya’nın en küçük camisi de inşa ediliyor. Başkan Hakan Tütüncü, 105 m2 inşaat alanına sahip caminin özel bir sanatsal tasarımla yapıldığını anımsatarak, “Osmanlı döneminde Akdeniz mimarisiyle, Akdeniz tezyinatlarıyla oluşturulmuş güzel bir caminin bir benzerini burada göreceğiz. Bu camiye, içinde kullanılan malzemeler, teknikler bakımından da dönemi yansıtacak olmasından dolayı bir müze cami diyebiliriz.”

açıklamasını yaptı.

Fabrikalar’a kalıcı pazar

Haftanın 7 günü açık olacak organik pazar ile Fabrikalar Mahallemizin kapalı semt pazar yeri ihtiyacı da karşılanmış olacak.

Antalyalılar için önemli bir buluşma noktası olacak çarşıda, 7 bin m2 büyüklüğünde otopark da hizmet verecek.

Şehrin önemli bir ihtiyacına cevap verecek olan çarşı, Fabrikalar Mahallesi Şehit Barış Akkabak Caddesi’ndeki 12 bin 543 m2’ik belediye hizmet alanına inşa ediliyor.

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