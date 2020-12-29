banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Ekrem İmamoğlu tazminat davasını kazandı
Ekrem İmamoğlu tazminat davasını kazandı
Galatasaray'dan 2 dev transfer
Galatasaray'dan 2 dev transfer
Enflasyonda düşüş ikinci yarıda
Enflasyonda düşüş ikinci yarıda
10 kişilik Dünya Sağlık Örgütü ekibi Vuhan'a gidiyor!
10 kişilik Dünya Sağlık Örgütü ekibi Vuhan'a gidiyor!

Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar’ın temeli atılıyor

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası arazisinde 12 bin 500 m2’lik alan içerisinde balık restoranları ile satış tezgahlarının olacağı ‘Kepez Balıkçılar Çarşısı’ ve doğal ürünlerin satılacağı ‘Organik Pazar’ın temeli 30 Aralık 2020 Çarşamba günü atılıyor. Covid 19 tedbirleri nedeniyle sadece belediye bürokratlarının minimum katılımıyla gerçekleştirilecek olan temel atma törenini vatandaşlar belediyenin kurumsal ve Başkan Hakan Tütücü’nün sosyal medya hesabından canlı olarak takip edebilecekler.

ANTALYA 29.12.2020, 13:07
4
Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar’ın temeli atılıyor

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası arazisinde 12 bin 500 m2’lik alan içerisinde balık restoranları ile satış tezgahlarının olacağı ‘Kepez Balıkçılar Çarşısı’ ve doğal ürünlerin satılacağı ‘Organik Pazar’ın temeli 30 Aralık 2020 Çarşamba günü atılıyor. Covid 19 tedbirleri nedeniyle sadece belediye bürokratlarının minimum katılımıyla gerçekleştirilecek olan temel atma törenini vatandaşlar belediyenin kurumsal ve Başkan Hakan Tütücü’nün sosyal medya hesabından canlı olarak takip edebilecekler.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 3. dönemi için vaat ettiği 123 projesinden biri olan Kepez Balık Pazarı ile Organik Pazarı da ilçesine kazandırıyor. Eski Dokuma Fabrikası arazisinde 12 bin 500 m2’lik alan içerisinde balık restoranları ile satış tezgahlarının olacağı ‘Kepez Balıkçılar Çarşısı’ ve doğal ürünlerin satılacağı ‘Organik Pazar’ın temeli törenle atılacak. 30 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 12.00’da yapılacak temel atma töreni Covid 19 tedbirleri kapsamında minimum katılımla gerçekleştirilecek. Sadece az sayıda belediye personelinin katılacağı temel atma törenini vatandaşlar www.kepez-bld.gov.tr yada Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün (HakanTutuncu07 ) sosyal medya hesabı facebok üzerinden canlı olarak izleyebilecekler.

Biz çalıştıkça Kepez kazanıyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, resmi temel atma töreni öncesi ‘Kepez Balıkçılar Çarşısı’ ve doğal ürünlerin satılacağı ‘Organik Pazar’ alanındaki şantiye çalışmalarını inceledi. Hizmet çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Tütüncü, “Antalya Balık Pazarı’nın temelini attık. Şantiyemiz hızla yükseliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu korona günlerinde arkadaşlarımız heyecanla çalıştılar. Biz çalıştıkça Kepez kazanıyor. Burası Antalya’nın balık tüketimini doğrudan tesir edecek çok önemli noktalardan birisi. Balık hepimiz için çok faydalı olduğunu tarif etmeyi gerektirmeyecek, anlatmayı konuşmayı gerektirmeyecek kadar önemli bir besin. Sağlıklı bir yaşam için balığın daha fazla tüketilmesi bir zorunluluk, bir ihtiyaç. Bu ihtiyacın giderilebileceği çeşitli taleplere cevap verebilecek, aynı anda çok farklı taleplere cevap verebilecek mekanları barındıran Antalya’da bir balık pazarı maalesef yoktu. Bu eksikliği giderecek bir pazar olması açısından Antalya’nın Kepez Belediyesi’nin yapmış olduğu bu balık pazarı önemli bir ihtiyaca cevap verecek olması bakımından çok önemli. Bunun yanında burada sembolik yapılar, Antalya’nın en küçük camisi, çok da güzel bir organik pazar da burada var olacak. Bir anlamda organik ürünler satan bir halk pazarı , 7 gün açık olan bir halk pazarı olacak. Fabrikalar Mahallesi’nin en önemli taleplerinden bir tanesi de bir semt pazarına kavuşmasıydı. Uzun bir süredir istiyorlardı. Fabrikalar Mahallesi sakinlerine biz sadece haftada bir gün kurulacak değil, haftada her gün satış yapacak, haftada her gün hemşerilerimize mahallemize hizmet edecek güzel de bir pazarı kazandırmış olduk. Biz çalıştıkça Kepez kazanıyor, biz çalıştıkça Antalya kazanıyor. “dedi.

Mimarisi balıksırtında

Çarşının mimarisi de çok özel olarak hazırlandı. Balıksırtına benzer mimari çizgilerine sahip çarşının dekorasyonunda çini sanatı da kullanılacak. 5 bin 467 m2 inşaat alanından oluşan balıkçılar çarşısında çeşitli büyüklükte 6 adet balıkçı restoranı, 1 adet kafe, 1 adet alakart restoran ile 6 adet balık satış tezgâhı olacak. Organik Pazar da çeşitli büyüklükte 18 adet dükkan ile 18 adet satış tezgâhı bulunacak. Antalyalılar için önemli bir buluşma noktası olacak çarşıda 7 bin m2 büyüklüğünde otopark ile 105 m2 cami de hizmet verecek.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Antalyaspor 14 17
15. Sivasspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12