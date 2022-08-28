Kepez Balık Pazarı açılış için gün sayıyor

Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılışına sayılı günler kalan Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazarı’nda incelemelerde bulundu.

Kepez Belediyesi’nin Fabrikalar Mahallesi’ne inşa ettiği balıksırtı mimarisindeki Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar, açılış için gün sayıyor. Balık Pazarı ve Organik Pazarı’nda incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sağlıklı beslenme, sosyal hareketlilik ve esnafın para kazanması anlamında çok fonksiyonlu bir proje olduğunu söyledi. Fabrikalar Mahallesi’ndeki pazarın yedi gün açık olacağını belirten Başkan Tütüncü, “Balık Pazarı ve Organik Pazar, açıldığında yüzlerce kişiye iş, aş ve ekmek kapısı olacak. Kepez Balık Pazarı’nın hemen yanı başında da organik ürünlerin satıldığı organik pazar yer alıyor. Buraya gelen hemşehrilerimiz hem balık, hem de organik ürünlere ulaşma imkânı bulacaklar. Kepez Balık Pazarı, hemen yanı başındaki Dokumapark sayesinde bölgeye de hareketlilik getirecek. Kepez Balık Pazarı’nın açılışı için gün sayıyoruz. Hemşehrilerimizin hizmetine yeni bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Heyecanımız büyük” dedi.

Kepez Balık Pazarı’nın son hazırlıklarını inceleyen Başkan Tütüncü’ye, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar eşlik etti.

Kepez Balık Pazarı’nda; balıkçı restoranı, alakart restoran, balık satış tezgâhları yer alıyor. Organik Pazar da ise satış dükkânları ve satış tezgâhları bulunuyor. Akdeniz’in renklerini barındıran Kepez Balık Pazarı’nın yapısal olarak yüzde 100’ü tamamlandı.