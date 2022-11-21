Kepez Artvin’den 1 puan aldı

Artvin deplasmanında 2 kez geriye düştüğü maçtan 1 puan alan Kepez Belediyespor, çarşamba günü oynayacağı Muşspor karşılaşmasına odaklandı

Artvin Hopaspor karşılaşmasında 2 kez geriye düşüp 1 puan kurtaran Kepez Belediyespor, çarşamba günü oynayacağı Muşspor karşılaşmasında 3 puana odaklandı. Sentetik sahada oynamanın dezavantajını yaşayan Kepez Belediyespor, dakika 8’de 1-0 geriye düştü. Yunus’un dakika 40’da attığı topuk golüyle soyunma odasına beraberlikle giren Kepezliler, dakika 62’de penaltıdan tekrar geriye düştü. Verilen penaltının haksız olduğunu iddia etmesiyle kırmızı kart gören Kepez Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Birkan Aslan, bu dakikada soyunma odasına gönderildi. Dakika 80’de Mehmet’in kafa golüyle skoru 2-2’ye getiren Kepezliler, birçok gol pozisyonundan yararlanamayınca 1 puana razı oldu. Antalya’nın 3’üncü Lig temsilcileri, Çarşamba günü Muş 1984 Muşspor deplasmanından galibiyet puanı hedefliyor.