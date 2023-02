Kepez arama kurtarma 12 kişiye ‘can’ oldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden Kepez Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, 12 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı. Ekip Şefi Murat Katıtaş, “Ekip olarak her bir santimetre karesini ellerimizle kazarak çıkardığımız Cudi, Reem, Serpil Teyze, Hayat köpek ve niceleri Duyguların hepsinin tarifsiz yaşandığı anlardı. Bu yaşadığımız anların tarifi yok” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye koşan Kepez Belediyesi’nin Arama Kurtarma ekibi, 12 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı. AFAD koordinasyonunda Kahramanmaraş Elbistan, Hatay ve Osmaniye’deki arama kurtarma çalışmalarında görevlendirilen ekip, her geçen gün tanıklık ettikleri kurtuluşları hem büyük bir mutluluk, hem de büyük bir hüzünle anlattı. Murat Katıtaş, Yusuf Nizamoğlu, Ahmet Aktaş ve Semih Can Akgümüş’ten oluşan 4 kişilik kurtarma ekibi yaşadıkları duyguyu; “ Yıkılan binaların enkazından çıkardığımız her can bize büyük bir enerji, büyük bir güç verdi. Her çıkardığımız canla sanki yeniden doğduk” diyerek ifade ettiler.

3 yaşındaki bebek ve babası kurtarıldı

Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Ekip Şefi Murat Katıtaş, Antalya’dan deprem bölgesine uzanan kurtarma yolculuğunu anlattı. Katıtaş, “Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Bu acı hepimizin acısı. Bu acıyı gönülden hissediyoruz. Biz, depremin bize bildirilmesi üzerine hızlı bir şekilde hazırlıklarımızı tamamlayarak, talimat üzerine depremin birinci gününde Osmaniye Toprakkale bölgesine intikal ettik. Bölge de çalışmalarımızı AFAD Koordinasyon Merkezi ile beraber yürüttük. Görev yerine ulaşır ulaşmaz kurtarma çalışmalarına başladık. Ekibimizde yer alan ve daha öncede başka illerde kurtarma konusunda önemli deneyimler kazanmış Yusuf Nizamoğlu’nun tecrübelerinden çok faydalandık. Deprem bölgesinde çalışmalarımıza başlar başlamaz kısa sürede enkazın altından 3 aylık bir bebek ile anne ve babasını sağ salim çıkarmanın mutluluğunu yaşadık. Bu bize büyük bir enerji, büyük bir güç verdi“ dedi.

"Bu kurtuluş bize daha büyük bir enerji verdi"

Osmaniye’deki görevin tamamlanmasının ardından gelen talimatla Kahramanmaraş Elbistan bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına dahil olduklarını belirten Ekip Şefi Katıtaş, “Elbistan, daha çok yıkıma maruz kalan bir bölgeydi. -24 ile -30 derece arasında soğukla mücadele vardı. Orada AFAD Koordinasyon Merkezinin verdiği talimatlar istikametinde depremin 5. gününde bir kurtarılışa tanıklık ettik. Termal kamera olsun, arama kurtarma köpeklerinin verdiği teyitler olsun enkazın içinde canlı olmamasına rağmen Semih’in sanki içine doğmuştu. Uzun süre moloz üzerinde iş makinesiyle koordinasyonlu çalışırken bir anda karşımıza bir teyzemiz çıktı. Canlı olarak tepkisini ilk Semih aldı. Bu kurtuluş bize daha büyük bir enerji verdi. Bu bölgede birden fazla yaralımızı enkaz altından çıkardık“ diye konuştu.

‘Hayat’ ekibin parçası oldu

Kahramanmaraş Elbistan’dan sonra arama kurtarma çalışmalarına Hatay merkez Cebrail Mahallesi Yumak Sokak’ta devam ettiklerine değinen Katıtaş, “Günler ilerledikçe arama kurtarma çalışmaları sırasında bizi hayata bağlayan ve şimdi kurtarma ekibimizin beşincisi olan “Hayat” ile karşılaştık. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri bize gelen bir ihbar üzerine bina enkazında ısı aldıklarını bildirdiler. Koordinasyonlu çalışmanın sonunda enkazın 2. katında kolonla çamaşır makinesi arasındaki yaşam üçgeninde köpeğimizi bulduk. İlk tepkisini havlayarak verdi. Gözlerinde yaş vardı. Çünkü sahiplerinin depremde kaybetmişti. Hayat’ı 4 saatlik bir çalışmanın sonunda kurtardık. Hayat kurtarma ekibinden önce Antalya’ya geldi. Artık kurtarma ekibimizin bir parçası oldu. Eğitimlerimize devam ediyoruz. Eğitimleri tamamlanır tamamlanmaz Hayat’ta canlar kurtaracak” dedi.

Cudi bizi çok duygulandırdı

Deprem bölgesindeki kurtarma çalışmaları sırasında tüm duyguların bir arada yaşandığını belirten Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Ekip Şefi Murat Katıtaş, özellikle “Cudi” adındaki çocuğun kendilerini çok duygulandırdığını söyledi. “Biz deprem bölgesinde bir yandan üzüntüyü, hüznü yaşadık. Bir yandan da kurtardığımız her can için mutluluğu ve sevinci yaşadık. Cudi bize; ‘Abi yaklaşma Uzun süredir enkaz altındayım terledim, çok pis kokuyorum’ dedi. Bir çocuğun en kaz altında yaşadıklarına rağmen karşısındaki bir kişiyi bu kadar düşünüyor olması bizi çok duygulandırdı” diye konuştu.

Enkaz altındayken 5.8’lik deprem oldu

Deprem bölgesinin Reem’in kurtuluş hikayesini anlatan Katıtaş, “Reem depreme bir binanın eksi kadında yakalanmıştı. Toprak kayması nedeniyle -4 katında yani zeminin 20 metre kadar altına inmişti. Reem’i kurtarmak için en kaza girdiğimizde 5.8’lik bir depreme maruz kaldık. Burada ekip arkadaşımız Yusuf’un en büyük destekçisi diğer ekip arkadaşımız Ahmet Aktaş oldu. Ahmet’in güçlü kollarıyla uzun süreli balyoz ve moloz kırmalarıyla ekip olarak muazzam bir çalışmaya imza attık. Ekip olarak her bir santimetre karesini ellerimizle kazarak çıkardığımız Cudi, Reem, Serpil Teyze, kurtarma ekibimize dahil ettiğimiz köpeğimiz Hayat ve niceleri Bu anlar duyguların hepsinin tarifsiz yaşandığı anlardı. Bu yaşadığımız anların tarifi yok Deprem bölgesindeki yıkılan binaların enkazından çıkardığımız her can bize büyük bir enerji ve güç verdi. Rabbim bundan sonra ülkemize deprem, doğal afet gibi büyük üzüntüler yaşatmasın” dedi.