Kepez Adana’dan 3 puanla döndü

Grup lideri olarak gittiği Osmaniyespor maçını tek golle kazanan Kepez Belediyespor, taraftarının şampiyonluk beklentisini sürdürüyor.

Adana temsilcisi Osmaniyespor Futbol Kulübü deplasmanından 1-0lık galibiyet ile dönen Kepez Belediyespor taraftarları, şampiyonluk beklentisini sürdürüyor. Karşılıklı ataklarla 0-0 biten ilk yarının ardından, dakika 58’de sağ açık oynayan Ali Sinan Gayla takımını öne geçiren golü attı. Zaman zaman şiddetlenen yağmur altında geçen ikinci yarıda, Kepez 3 gol kaçırdı. Antalya’ya 3 puanla dönme sevincini soyunma odasında yaşayan Kepez Belediyespor, bu skor ile aynı puan ve averajdaki 68 Aksaray Belediye Sporun ardından 2’nci sırada yer alıyor.