Kepez, 6 bin 559 kişiye iş kapısı araladı

Kepez Belediyesinin Kariyer İş Geliştirme Merkezi, istihdamın artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 6 bin 559 kişiye iş kapılarını araladı.

Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi Antalyalılara iş kapılarını aralıyor. İstihdam sağlamak ve ekonomiye destek olmak amacıyla kurulan ‘Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi’ne 2019 yılı temmuz ayından itibaren 11 bin 679 kişi başvuruda bulundu. Kepez Belediyesi, Kariyer İş Geliştirme Merkezi’ne ‘İş arıyorum’ diyerek, başvuruda bulunan kişileri meslek ve çalışmak istedikleri alanların iş sektörleriyle sık sık bir araya getirdi. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde konforlu bir ortamda gerçekleştirilen buluşmalarda, iş arayanlar güvenli bir ortamda, daha iyi iş imkanlarıyla buluşturuldu. Kepez Belediyesi’nin Kariyer İş Geliştirme Merkezi, istihdamın artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 6 bin 559 kişiye iş kapılarını araladı. Merkeze başvuranlara turizm, zincir market, fabrika, tekstil atölyesi ve kreş gibi bir çok mesleki alanlarda iş imkanları sunuldu.