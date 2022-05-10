Kepez 2. Kadın Kooperatifleri Festivali’ne hazırlanıyor

Kepez Belediyesi’nin düzenlediği ‘Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’nin bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilecek. Festival, kooperatifçilik çatısı altında emeğini birleştiren Türkiye’nin girişimci kadınlarını Dokumapark’ta buluşturacak.

Türkiye’nin üreten kadınları, Kepez Belediyesi’nin düzenlediği Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’nde buluşuyor. Geçen yıl ilki düzenlenen ve Türkiye’nin 10 ilinden 44 kadın kooperatifinin katıldığı Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali bu yıl daha büyük bir heyecanla gerçekleştirilecek. Kadın emeğini önemseyen ve kadın kooperatifleri destek paketi ile girişimci kadınların önünü açan Kepez Belediyesi, üreten kadınları Ekim ayında düzenlenecek festivalle tekrar bir araya getirecek. Kepez Belediyesi, bu yılki festival hazırlıkları için kadın kooperatifleriyle de sık sık bir araya gelerek, toplantılar gerçekleştiriyor. Dokumapark’ta 10 gün sürecek festival, kadın kooperatiflerine hem emeğini kazanca dönüştürme, hem de deneyimlerini paylaşma imkanı sunacak. Kadın elinin değdiği sağlıklı yüzlerce ürünün satışa sunulduğu Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali, konser, söyleşi, show, tiyatro, halk dansları, defile ve workshoplarla bu yılda ilgi odağı olacak.

“Bu yılki festival daha başarılı olacak”

Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’nin geçen yıl ilkinin düzenlendiğini, kadın emeğinin ekonomik bir değer kazanması anlamında kadınlardan tam not aldığı vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Antalya Kadın Kooperatifleri Festivalimizin bu yıl ikincisini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıl festival kapanırken bir yıl sonra daha büyük bir heyecanla bir araya gelmeyi arzu eden hanımefendilerin bu beklentilerine, bu taleplerine en güzel şekilde cevap vermek için kolları sıvadık. Festivalimiz Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Antalya’nın mevsim bakımından da en güzel zamanlarında 10 gün boyunca Dokumapark’ta, kadın emeğini ekonomik bir değere kavuşturmak için bütün Antalya’nın dikkatine sunacağız. Kadın Kooperatifleri Festivalimiz için arkadaşlarımız çalışmalara başladılar. Bu yılki festivalimiz geçen yıldan çok daha başarılı olacak “ dedi.