Kent ormanı kütüphanesi kapılarını açtı

Doğayla iç içe bir ortamda kitap okumak isteyenler için kurulan Kent Orman Kütüphanesi’nin açılışında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “16 kütüphane hedefine emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 2023 yılına 16 kütüphane kazandırma sözü üzerine ilçenin dört bir yanına kütüphaneler açılmaya devam ediyor. Kepez Belediyesi, Dokumapark’taki Orman Kütüphanenin ardından Kent Ormanına da doğanın kucağında bir kütüphane yaptı. Kent Ormanı Kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, muhtar ve vatandaşların katıldığı açılışta konuşan Başkan Tütüncü, 16 kütüphane hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Kepez için hizmet yarışı içinde olduklarını belirten Başkan Tütüncü, göreve gediği 2009 yılından itibaren Kepez’e bin kilometrenin üzerinde yol açtıklarını, hatta bu rakamın bin 100 kilometreyi de geçtiğini belirterek, “Bu yolları uç uca erklerseniz Antalya’dan Bulgaristan’a kadar yol olur" dedi. Kepezde yeşil alanlar parklar bahçeler inşa edildiğini, ilçeye 3,5 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırdıklarını da sözlerine ekledi.

“Kepez’i kütüphaneler şehri yapacağız”

Kepez’in nereden nereye geldiğini anlamak için bir diğer parametrenin de mülkiyetle alakalı yapılan çalışmalar olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Kepez’e hayalimiz 16 kütüphane kazandırmaktı. Büyükşehir belediyeleri olmak üzere Türkiye’de 2,5 yılda 16 tane kütüphane kuran hiçbir belediye yok. İşi getirdiğimiz noktada Kepez’de başarı hikâyelerini yazıyoruz. Kent Orman Kütüphanesi tam 32 günde inşa edildi. Hayalini kurduğumuz taslağını çizdiğimiz kütüphane tam 32 günde yapıldı. Kent ormanın içerisindeki aileler burada dinleniyor istirahat ediyor farklı bir atmosferi teneffüs ediyor. Aileler burada dinlenirken çocuklar ya da gençler kitapların efsunkâr ikliminden uzaklaşmasınlar, onlarla birlikte çimenlerin üzerinde kitap okusunlar, kitapların sevgi dolu dünyaları arasında yepyeni hakikatler keşfetsinler istedik. Yabancı ülkelerde insanlar otobüslerde okuyorlar, metroda okuyorlar, okulda okuyorlar. Biz de gençlerimize bu imkânları sağlayalım ki, bizim gençlerimiz de her yerde okuyor desinler. Kepez’i kütüphaneler şehri yapacağız dediğimiz zaman kimler gelecek yorumlarını dahi aldık” diye konuştu.