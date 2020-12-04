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Kemerli öğrencilerden sınav başarısı

Kemer Göynük Fen Lisesi, kazanım değerlendirme sınavında Antalya birincisi oldu.

ANTALYA 04.12.2020, 16:14
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Kemerli öğrencilerden sınav başarısı
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Kemer Göynük Fen Lisesi, kazanım değerlendirme sınavında Antalya birincisi oldu.

Antalya genelinde pilot olarak belirlenen okullarda 11 Kasım tarihinde düzenlenen 5 ve 9’uncu sınıflar seviyesinde online kazanım değerlendirme sınavı yapıldı. Sınava, Antalya genelindeki 19 ilçeden 37 lise ve 3 bin 168 öğrenci katıldı. Kemer’den katılım sağlayan Göynük Fen Lisesi, 9’uncu sınıflarda Antalya birincisi oldu.

Başarı elde eden öğrencileri kutlayan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Her şeyin eğitimle başladığını biliyoruz. Çocuklarımıza eğitim sevgisini aşılamamız çok önemli. Kemer’de eğitim gören öğrencilerimiz kazanım değerlendirme sınavlarında Antalya genelinde tüm ilçeleri geride bırakarak büyük bir başarı elde etti. Hepsini yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını dilerim. Eğitim varsa gelecek var” dedi.
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