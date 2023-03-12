Kemer’in korosundan anlamlı konser

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde kurulan Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası Antalya Atatürk Kültür Merkezi’nde Antalya Üstün Kent Orkestrası, Çanakkale Deniz Zaferi’nin Zaferi’nin 108. yılı dolayısıyla şehitleri anma konseri verdi.

Düzenlenen konseri Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, belediye meclis üyeleri Özcan Çeliktaş, Emrah Ayhan ve Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar ve çok sayıda vatandaş izledi.

Konser öncesin vatan için canlarını feda eden aziz şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Antalya Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) verilen konser de 120 kişilik dev orkestranın şefliğini Furkan Üstündağ, solistliğini ise Füsun Sovuksu ile Seyit Mehmet Sakin yaptı.

Türk Halk müziği nefesli çalgılarında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şengül, kanunda ise Nağmekar Türk Müziği Topluluğu Koro Şefi Mustafa Mümtaz yer aldı.

Konsere gelen sanatseverler, Çanakkale’de verilen amansız vatan mücadelesini anlatan eserlerle zaman zaman hüzünlendi ve duygusal anlar yaşandı.

Çanakkale’de yazılan destanın kahramanları şehitler için verilen konser yaklaşık 2,5 saat sürdü. Konser, sanatseverler tarafından büyük alkış aldı.

Şef Furkan Üstündağ, Dağ 2 filminde de oynayan ve Hakkari’de 2016 yılında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Emre Uçar’ın ailesine verilmek üzere Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam’a Türk bayrağı emanet etti. Kaymakam Çam, rengini şehitlerin kanından alan Türk bayrağını şehidin ailesine ulaştıracaklarını söyledi.

Kemer Kaymakamı Çam ve Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu konser sonrası Şef Furkan Üstündağ’a teşekkür ederek Üstündağ ve solistler Füsun Sovuksu ve Seyit Mehmet Sakin’e çiçek takdim ettiler.