Kemer’e kapalı otopark ve pazar alanı yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer ilçesine Kapalı Otopark ve Pazar Alanı Projesi kazandırıyor. İhalesi yapılan proje ile Kemer modern bir pazar yeri ve otoparka kavuşacak. Başkan Muhittin Böcek, “Kapalı Otopark ve Pazar Alanı Projemiz ile de yine Kemer’imizin önemli bir ihtiyacına cevap vermiş olacağız” dedi.

Turizmin önemli merkezlerinden biri olan Kemer’de, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Kapalı Otopark ve Pazar Alanı Projesi ile önemli bir ihtiyaç karşılanmış olacak. Daha önce Kemer’de 4 bin metrekarelik Cumhuriyet Meydanı Projesi’ni hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediyesi şimdi de Kemer Merkez Mahallesi 491. Sokak üzerinde bulunan otopark alanını kapalı pazar yeri ve otopark olarak Kemer’e kazandıracak. Proje ile üzeri kapatılacak alanın hem kapalı pazar yeri hem de otopark olarak kullanılmasına imkan sağlanacak.

“117 araç kapasiteli”

İhalesi gerçekleştirilen proje kapsamında 3 bin metrekarelik alanın üzeri saç kenet kullanılarak kapatılarak, gölgelik ihtiyacı karşılanacak. Alan, vatandaşların daha iyi hizmet alacağı bir yapıya dönüşecek. Üstü kapalı olarak tasarlanan alan içerisinde bay- bayan tuvaletleri, mescit ile zabıta ofisi bulunacak. 117 aracın park edebileceği otoparkta kapasitenin yüzde 10’u elektrikli araç istasyonuna ayrılacak. Yüzde 5’i de engelli otoparkı olarak kullanılacak. Alanda ayrıca bisiklet ve motosiklet park alanları bulunacak.

“Var gücümüzle çalışıyoruz”

Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Kemer’i önemsediklerini ve ilçenin eksiklerini gidermek için çalıştıklarını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Kemer’e verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak Kemer Cumhuriyet Meydanı projemizi daha önce hayata geçirmiştik. Şimdi de otopark ve pazar yeri olarak kullanılabilecek bu alanı hayata geçireceğiz. 19 ilçemizde hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını tespit ederek eksiklerin giderilmesi noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.