Kemer’e ’Etnografya Kültür Evi’

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’in ilk etnografya kültür evi olma özelliği taşıyacak olan Kemer Belediyesi Etnografya Kültür Evi’nde çalışmalar başladı.

Kemer’in ortak mirasını korumak ve canlandırmak amacıyla yapımına başlanılan Kemer Belediyesi Etnografya Kültür Evi’nde Kemer yöresinde eskiden halkın kullandığı ev eşyaları, tarım aletleri, eski yaşantılara ait objeler, eski fotoğraflar gibi eserler sergilenecek.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu , Kemer Etnografya Kültür Evi’nin eski Antalya evlerinin mimarisine uygun olarak yapılacağını söyledi.

Etnografya Kültür Evi’nde çıkılan ihale sonrasında çalışmaların başladığına işaret eden Belediye Başkanı Topaloğlu, “Kemer’in ortak mirasını korumak ve yaşatmak istiyoruz. Yıllardır Kemer’de bir müze yapılması düşünüldü ama bir türlü yapılamadı. Kemer’de ilk defa bir etnografya kültür evini yapmak bize nasip oluyor” dedi.

Başkan Topaloğlu, Kemer Etnografya Kültür Evi’nin Kemer turizmine de büyük katkı sağlayacağına değinerek, “Etnografya Kültür Evi’nin ilçemize gelen çok sayıda yerli ve yabancı misafirlerin de uğrak yerleri arasında olacağına inanıyoruz. Burada Kemer’in eski mesleklerini anlatan objeler ve eşyalar yer alacak. Paha biçilemez eserler de yer alacak. Yerel tarihçimiz Sayın Ramazan Kar’ın elinde Kemer’e ait çok sayıda miras niteliğinde eserler mevcut. Bu eserleri, Ramazan Kar’ın desteğiyle kültür evimizde sergileyeceğiz. Desteklerinden dolayı Ramazan Kar’a da bir defa daha teşekkür ediyorum. İnşallah burası Kemer’e büyük bir değer katacak” diye konuştu.

Etnografya Kültür Evi’nde aynı zamanda Osmanlı dönemine ait eski nüfus sayım örnekleri ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Kemer bölgesi ile ilgili olarak 1932-1933 yıllarında çıkardığı kararnamenin de sergileneceği öğrenildi.