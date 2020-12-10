Kemer’e 4 adet Mavi Bayraklı halk plajı geliyor

Mavi Bayrak uygulamasının ilk olarak başladığı turizm destinasyonlarından birisi olan ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kemer, Mavi Bayrak Sertifikasyon sistemini daha da geliştirecek. Kemer Belediyesi, Göynük Halk Plajı, Mustafa Ertuğrul Aker Halk Plajı, Kındıl Halk Plajına ve Mavi Bayrak alınması için başvuruda bulunacak. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Çamyuva sahilinde yapımı gerçekleşecek olan halk plajı da mavi bayraklı olacak.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Lokman Atasoy, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya gelerek, 2021 yılı Mavi Bayrak başvuruları hakkında bilgi verdi. Toplantıya TÜRÇEV Antalya Koordinatör Yardımcısı Ömer Keskin ile Kemer Belediyesi Mavi Bayrak Temsilcileri Halil Öncü ve Serap Minta da katıldı.

“Kemer’de mavi bayrak sayısını arttıracağız”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Mavi bayrak temsilcimiz Lokman bey ve arkadaşlar ile bugün burada bir toplantı yaptık. Artık önümüzdeki günlerde Kemer mavi bayraklı plajlarına ek olarak 6 tane daha mavi bayrak almak için müracaatını yapacak. İlk önce biz Kemer Belediyesi olarak Mustafa Ertuğrul Aker Parkı sahili için müracaat ediyoruz. İkincisi Kındıl Bölgesinde yapacak olduğumuz Kındıl projesi için. Üçüncüsü de Göynük halk plajı için. Bir tane de Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın Çamyuva sahilde bir halk plajı için müracaatı var. Bakanlığımız bu bölgede 33 dönüm yere halk plajı yapıyor. Onlar da müracaatlarını yapıyor. Bölgemizde yeni açacak iki tesis daha mavi bayrak başvurusu yapıyorlar. Kemer bölgesine 6 tane daha mavi bayrak gelince Kemer’in değeri bir kat daha artacaktır. Mavi bayrak demek bütün kriterlere uyulmuş, sonrasında da güvenilir olarak halk plajları olarak biliniyor. İnşallah pandemi sonrası iyi bir sezonda mavi bayraklı sahillerimizde misafirlerimizi ağırlayacağız” dedi.

“Kemer uzun yıllardır, mavi bayrak çalışmalarında öncü bir ilçe olarak hareket etmiştir”

TÜRÇEV Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Lokman Atasoy da, Başkan Necati Topaloğlu’nun çevreye olan duyarlılığı için teşekkür ederken “Kemer uzun yıllardır, mavi bayrak çalışmalarında öncü bir ilçe olarak hareket etmiştir. Bakanlığımızın ilk programı başlattığı ilçe olması nedeniyle bu konuda da son derece tecrübelidir. Mavi bayrak biliyorsunuz ki temiz denizlerimizin, sağlıklı, güvenli bir plaj ortamının uluslararası bir simgesidir. Kemer’in bu anlamda plaj sayılarını, marina sayılarını ve hatta yat sayılarını arttırması son derece önemlidir. Turizmin gelişmesi sürdürülebilir turizme katkısı anlamında son derece önemlidir. Kemerle ilgili hazırlıklarımıza başladık. Kollarımızı sıvadık. 15 Aralık’ta müracaatlarımız sonra eriyor, ancak Başkanımız 4 tane şu anda bize bir halk plajı potansiyeli olduğunu ve bunla ilgili çalışmalarımızın müjdesini verdi. Bu halkımızın uluslararası standartlarda plajlarla kavuşacak olmasının bence bir müjdesi. Çok güzel bir haber. Bunun yanı sıra çok nitelikli, Kemerimize oteller, büyük yatırımlar yapılıyor. Onlardan da şu anda gelen müracaatlar var” ifadelerini kullandı.