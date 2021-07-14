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Kemer’de yeni sanayi sitesi için kanalizasyon çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer İlçesi’nde yapımı süren Yeni Sanayi Sitesi’nin altyapı ihtiyacını karşılamak için çalışmalara başladı.

ANTALYA 14.07.2021, 11:13
Kemer’de yeni sanayi sitesi için kanalizasyon çalışması
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer İlçesi’nde yapımı süren Yeni Sanayi Sitesi’nin altyapı ihtiyacını karşılamak için çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kemer İlçesi Kuzdere Mahallesi’nde inşaatı devam eden sanayi sitesi için hazırlanan projeye kanalizasyon hattı yapılıyor. Hattın döşenmesi ve bağlı yapıların inşa edilmesi için hafta başında iş makineleri ve personel ile bölgeye giden ekipler mesaiye başladı. Yeni Sanayi Sitesi’nde sürdürülen kanalizasyon çalışmasının kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmalar kapsamında bölgedeki yeni yapılaşma dahilinde mesken ve ticarethanelerin evsel atık su bağlantılarının yapılması da planlanıyor.
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