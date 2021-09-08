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Kemer’de yayla yollarına bakım çalışması

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki yaylaların bakım ve asfaltlama çalışmalarını yapıyor. Çalışmalar kapsamında asfaltlama, reglaj işlemlerinin yanı sıra yağmur suyu drenaj hatlarını iyileştirme çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

ANTALYA 08.09.2021, 11:36
Kemer’de yayla yollarına bakım çalışması

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki yaylaların bakım ve asfaltlama çalışmalarını yapıyor. Çalışmalar kapsamında asfaltlama, reglaj işlemlerinin yanı sıra yağmur suyu drenaj hatlarını iyileştirme çalışmaları da gerçekleştiriliyor.


Yaklaşık 6 kilometrelik yol hattı boyunca asfaltlama çalışmasının yapıldığı söz konusu bölgede inceleme yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, mahalle sakinleri ile de bölge sorunlarının çözümleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Başkan Topaloğlu’na, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Baki Yalın ve Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay da eşlik etti.



Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, belediye olarak yayla yollarına bakım yaptıklarını söyledi. Bölge halkıyla da istişarelerde bulunduklarını ifade eden Topaloğlu, “Halkımızla bölgenin sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Yayla Kuzdere yolunda asfalt, yağmur suyu drenaj hattında iyileştirmeler ve çevre düzenlemeleri yapıyoruz. Yapılan asfalta zarar vermemesi için yol kenarlarındaki sevli kısımların temizliklerini de yaparak beton borular döşüyoruz. Hizmetlerimizi halkımızın yararına yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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