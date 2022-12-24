Kemer’de üreten ev hanımları etkinliği

Antalya’nın Kemer ilçesinde her ay düzenlenen etkinliklerle ilçedeki ev hanımları el emeği göz nuru ürünlerini satarak kendi ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Gül, satış alanındaki stantları tek tek gezerek, vatandaşlarla sohbet etti, Topaloğlu ürün satış alanında gözleme yaptı.Etkinlikler bünyesinde, Noel Baba gösterisi ve Bağımsız Devletler Topluluğu Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Filiz dans gösterisi yapıldı. Köpek ve kedi güzellik yarışmasının da yapıldığı etkinlikte köpek sahipleri jüriden tam not almaya çalıştı. Etkinlik çerçevesinde Nevzat Esen konser verdi, halk oyunları gösterisi sunuldu. Etkinlikte Nika isimli Toy Poodle cinsi köpek birinci olurken, Chanel isimli Scottish cinsi kedi birinciliği elde etti.

Yılın son etkinliğinin oldukça renkli görüntülere de sahne olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Topaloğlu, “Belediyemiz destekleriyle yapılan etkinlik oldukça güzel geçti. Etkinliğe gelenler çeşitli eğlenceler ve dans gösterileriyle keyifli anlar yaşadı. Etkinlik bünyesinde yapılan kedi ve köpek yarışması da büyük ilgi gördü. Özellikle çocuklarımız çok eğlendi.” dedi.