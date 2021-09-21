Kemer’de üniversite öğrencilerine burs imkanı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, üniversite okuyan öğrencilere burs yardımını başlattıklarını bildirdi. Kemer’de ikamet eden ve üniversiteye giden öğrencilere burs yardımı sağlamak isteyen Başkan Topaloğlu, turizmcilerle birlikte burs yardımı konusunu çözüme kavuşturdu. Topaloğlu, ana sınıfından 8’inci sınıfa kadar olan 6 bin 150 öğrencinin tüm kırtasiye malzemelerini verdiklerini ifade ederek, “Bin 250 lise öğrencisini C plakalı araçlarla ücretsiz taşınmasını sağlıyoruz. Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezinde 11 öğretmenimizle üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs veriyoruz. Bunların yanı sıra Kemer’de ikamet eden ve üniversite kazanan öğrencilerimize eğitim ve burs imkanını da başlattık” dedi.

“Eğitim varsa gelecek var” sloganıyla hareket ettiklerine vurgu yapan Topaloğlu, “Kemer Belediyesi her zaman öğrencilerin yanında oldu ve olmaya devam ediyor. Belediye olarak eğitime yaptığımız destekler ve katkılar ortada. Daha önce meclisten iki defa geçirmemize rağmen üniversite öğrencilerine burs verememiştik. Yasaya göre Sayıştay’dan geri dönmüştü. Bunu da bölgemizin duyarlı turizmci arkadaşlarımız vasıtası ile çözüme kavuşturduk ve bu öğrencilerimize eğitim ve burs yardımlarını başlattık. Kemer’deki çocuklar ana sınıfından üniversiteye kadar Kemer Belediyesine emanet. Başvuruları başlattık. Bu destekten yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerimiz detayları sosyal medya adreslerimiz ve İnternet sitemiz üzerinden öğrenebilirler. Üniversite öğrencilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.