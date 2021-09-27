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Kemer’de ‘Uluslararası Müzik Köprüsü’ etkinliği

Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen “Uluslararası Müzik Köprüsü” etkinliği,renkli görüntülere sahne oldu. Sevgi Son Sualp tarafından organize edilen ve Kemer Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi görürken, sanatçılar birbirinden güzel parçalar seslendirdi.

ANTALYA 27.09.2021, 09:43
Kemer’de ‘Uluslararası Müzik Köprüsü’ etkinliği

Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen “Uluslararası Müzik Köprüsü” etkinliği,renkli görüntülere sahne oldu. Sevgi Son Sualp tarafından organize edilen ve Kemer Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi görürken, sanatçılar birbirinden güzel parçalar seslendirdi.

Kemer Atatürk Parkı’nda düzenlenen etkinliği izleyen yüzlerce kişi parkta dans ederken, yabancı misafirlerin de etkinliğe ilgi gösterdikleri gözlemlendi.

Etkinlikte, Selanik göçmeni Özcan Şenyaylar, Ahıskalı Sanatçı Selamet Cevdet Şahin, Sevgi Son Sualp, Azerbaycan Halk Dansları sanatçısı Nazlı Bağırova ve Antalya’dan koro şefi Arzu Dede sahne aldı.

Uluslararası bir proje olarak yola çıktıklarını ve bu yıl Kemer’de bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden etkinlik organizatörü ses sanatçısı, bestekar, Sevgi Son Sualp yaptığı açıklamasında, “Uzun yıllardır kültür etkinlikleri hazırlıyoruz. Bu defa Kemer’deyiz. Kemer Belediyesine ve değerli Başkanı Necati Topaloğlu’na ilgisi ve desteği için teşekkür ediyoruz. Büyük ilgi gördük. Etkinliğimiz ile kültür köprüsü kurmak istedik. Bunu da başardığımızı düşünüyorum” dedi.

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