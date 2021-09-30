banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!

Kemer’de sokak hayvanları için askıda maman olsun kampanyası başlatıldı

Antalya’nın Kemer ilçesinde sokak hayvanları için ‘Askıda maman olsun’ kampanyası başlatıldı.

ANTALYA 30.09.2021, 10:09
Kemer’de sokak hayvanları için askıda maman olsun kampanyası başlatıldı

Antalya’nın Kemer ilçesinde sokak hayvanları için ‘Askıda maman olsun’ kampanyası başlatıldı.

Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer’de bir Pet Shop sahibi tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan mamalar, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilecek. Sokak hayvanlarının yaklaşan kış aylarında zor durumda kalmamaları için başlatılan kampanyanın hayvanlara bir nebze olsun fayda sağlaması amaçlanıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Pet Shop’un ‘Askıda maman olsun’ kampanyası başlattığını söyledi.

Askıda ekmek kampanyasını sokaktaki hayvanlara uyarladıklarını belirten Başkan Topaloğlu, “Buradaki amaç sokaktaki hayvanlara sahip çıkmak. Biz onların hiçbir zaman aç kalmasını istemeyiz. Kemer Belediyesi olarak hayvan barınağında tüm canlılarımızın tedavilerini ve bakımlarını da yapıyoruz” diye konuştu.

Pet Shop sahibi İsmail Kaya ise Kemer’de uzun zamandır düşündükleri bir uygulamayı hayata geçirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Sokak hayvanları için tüm vatandaşların katkısını beklediklerini ifade eden Kaya, “Kemer Belediyesi hayvan barınağı sokak hayvanları için gerekli her şeyi yapıyor. Onlara destek olmak için özellikle yaş mama ve kedi maması gibi ihtiyaçlarında destek olacağız. Kampanyada toplanan mamalar Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edeceğiz. İhtiyacı olan vatandaşlar da buradan istedikleri kadar mama alabilecek” şeklinde konuştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0