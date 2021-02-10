Kemer’de online psikolojik danışmanlık hizmeti

Kemer Belediyesi’nde vatandaşlara verilen ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti, online olarak verilmeye başlandı.

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Psikolog Sevilay Bozkaya tarafından ücretsiz olarak verilen yüz yüze danışmanlık hizmeti, Korona virüs salgını nedeniyle online olarak verilmeye başlandı.

Psikolog Bozkaya, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımıza yüz yüze hizmet veriyorduk. Ancak pandemi nedeniyle hizmetlerimizi online olarak yapmaya başladık. Verilen danışmanlık hizmeti kapsamında, bilişsel davranışçı terapisi, kısa ve çözüm odaklı terapi, çocuk ve yetişkin testleri yapıyoruz. Bunların hepsini ücretsiz olarak yapıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur etmemek için çalışamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.