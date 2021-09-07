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Kemer’de okullara dezenfekte çalışması

Kemer Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla beraber ilçedeki okullarda dezenfektan çalışmalarına başladı.

ANTALYA 07.09.2021, 16:38
Kemer’de okullara dezenfekte çalışması

Kemer Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla beraber ilçedeki okullarda dezenfektan çalışmalarına başladı.


Kemer Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri, zorlu geçen pandemi döneminde aldığı tedbirlere devam ediyor. Belediye ekipleri, ilçedeki okullarda ders bitiminden sonra sınıflarda ve okul bahçelerinde dezenfektan çalışması yaptı.



“Tedbirlerimizi elden bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz”


Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Yeni eğitim yılının başlamasıyla belediye olarak eğitime yaptığımız hizmetlerimize devam ediyoruz. Pandemi döneminde aldığımız tedbirlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Çalışmalarımız kapsamında okullarımızda dersler bittikten sonra belediye ekiplerimiz sınıflarda, idari ofislerde ve okul bahçelerinde dezenfektan çalışması yapıyor. Tedbirlerimizi elden bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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