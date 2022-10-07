Kemer’de okul servisleri denetlendi

Kemer Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Kemer Belediyesi’nin sorumluluğunda olan okul servis araçlarının okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun olup olmadığı kontrol edildi. Toplam 15 okul servis aracının denetlendiği uygulamada, okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun olmayan 5 okul servis aracına cezai işlem uygulandı.