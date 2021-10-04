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Kemer’de okul çevrelerindeki yaya geçitleri boyanıyor

Kemer Belediyesi, ilçe genelindeki okul bölgelerinde yaya geçitlerinin bakımını yapıyor. Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul önlerinde ve çevresindeki yaya geçitlerinde bakım ve boyama çalışması başlattı. Yoğun araç trafiği ve mevsim şartları nedeniyle silinen ve görünmez hale gelen yaya geçitlerinin boyanmasıyla birlikte öğrenciler ve vatandaşlar yaya geçitlerinden daha güvenli şekilde karşıdan karşıya geçebilecek.

ANTALYA 04.10.2021, 10:27
Kemer’de okul çevrelerindeki yaya geçitleri boyanıyor

Kemer Belediyesi, ilçe genelindeki okul bölgelerinde yaya geçitlerinin bakımını yapıyor. Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul önlerinde ve çevresindeki yaya geçitlerinde bakım ve boyama çalışması başlattı. Yoğun araç trafiği ve mevsim şartları nedeniyle silinen ve görünmez hale gelen yaya geçitlerinin boyanmasıyla birlikte öğrenciler ve vatandaşlar yaya geçitlerinden daha güvenli şekilde karşıdan karşıya geçebilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla eğitime yatırımlarımız da artarak devam ediyor. Belediye ekiplerimiz ilçemiz genelindeki okulların önlerinde ve çevrelerindeki yaya geçitlerinde bakım ve boyama çalışması yapıyor. Amacımız öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın daha güvenli şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak. İlçe genelinde halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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