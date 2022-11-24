Kemer’de öğretmenler unutulmadı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Kendisi de emekli bir öğretmen olan Başkan Topaloğlu, tüm öğretmenlerin gününü kutladığını söyledi.

Cumhuriyet Meydanı’nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Kemer Belediyesi Kültür Salonu’nda devam eden öğretmenler günü programında öğrenciler şiir okudu ve oratoryo gösterisi sundu. Kemer genelinde öğretmenler günü ile ilgi düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kemer Kaymakamı Çam, Belediye Başkanı Topaloğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekar verdi.

"Tüm öğretmenlerimizin günü kutlarım”

Programda, emekli olan öğretmenlere teşekkür belgesi ve E-Twinning programına katılarak başarı elde eden öğretmenlere belge verildi. Öğretmenlerin hazırladığı folklor gösterisi ve söyledikleri türküler büyük beğeni aldı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, program sonrası yaptığı açıklamada, kendisinin de 27 yıl öğretmenlik yaptığını hatırlatarak, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit öğretmenlere Allah’tan rahmet dileyen Topaloğlu, “Bu memleket öğretmenlerin eseridir. Atatürk, “Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir” demiştir. Gençlerimize vatan, millet ve bayrak sevgisini ne kadar iyi öğretirsek ülkemiz de o kadar iyi olacaktır. Tüm öğretmenlerimizin günü kutlarım” diye konuştu.

Programa, Kemer Jandarma Komutanı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Harun Mere, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.