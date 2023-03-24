Kemer’de minikler fidanları toprakla buluşturdu

Kemer Belediyesi Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Orman Haftası nedeniyle Kuzdere Mahallesi’nde fidan dikti.

Kuzdere Mahallesi Ağva Deresi kenarında bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait alanda düzenlenen fidan dikim etkinliğine Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediyesi birim müdürleri ve Kemer Belediyesi Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Minik öğrencilerin kendi elleri ile yaptıkları Orman Haftası konulu resimleri taç şeklinde takmaları ortaya renkli görüntüler çıkarırken, minikler fidan dikiminin ardından Başkan Topaloğlu ile birlikte “Tohumlar Fidana” şarkısını seslendirdi.

Başkan Topaloğlu, “Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri fidan dikimi yaptı. Bu işleri küçükken çocuklara alıştırsak doğayı daha çok severler. Atalarımız ağaç yaş iken eğilir demiş. Çocuklar da büyük bir zevkle güçlerinin yettiği kadar fidanları dikiyor. Bundan sonra bu çocuklar doğasever olur. Doğayı korumak zorundayız. Sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyorsak doğayı korumalıyız. Son zamanlarda depremler ve yangınlar bizi çok etkiledi. İnsanlarda bu olaylardan sonra doğa bilinci daha çok oluşmaya başladı. Çocuklarımızı böyle küçükken yetiştirsek bundan sonra doğamız daha güzel olur” dedi.