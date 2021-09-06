Kemer’de lise öğrencilerine ücretsiz servis imkanı

Kemer Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılında lise öğrencilerine ücretsiz servis imkanı sağlıyor.

Yeni eğitim yılının başlamasıyla lise öğrencileri Kemer Belediyesi tarafından 13 Eylül Pazartesi günü ücretsiz olarak taşınmaya başlanacak. ‘Eğitim varsa gelecek var’ sloganıyla hareket ettiklerini belirten Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Yeni eğitim yılının başlamasıyla eğitime hizmetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her yıl odluğu gibi bu yıl da eğitim ve öğretim yılında lise öğrencilerimizin ücretsiz taşınmasını sağlıyoruz. 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle lise öğrencilerimizi taşımaya başlayacağız. Rahatlıkla ve güvenle okullarına gitmelerini kolaylaştıracağız. En iyi yatırım eğitime yapılan yatırım düsturuyla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Eğitim ve öğretim döneminde öğrenci servislerini kullanacak olan lise öğrencilerinin servislerinin 13 Eylül Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.